Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts meist gering bewölkt oder klar, gebietsweise dichter Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag im Norden und Westen zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern. Im Osten und Süden sonnig oder locker bewölkt. Temperaturen 3 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet heiter. Später von Nordwesten her dichtere Bewölkung. An der Donau und am Bodensee zäher Nebel. 4 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.