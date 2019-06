Angela Merkel wird die heutige Pressekonferenz mit dem neuen ukrainischen Präsidenten nicht so schnell vergessen. Das liegt freilich weniger am imposanten Auftreten des einstigen Komikers aus Kiew, der jetzt als gewähltes Staatsoberhaupt mit starkem Mandat politisch agiert, als an einem Schwächeanfall der Bundeskanzlerin vor laufenden Kameras, den sie wenig später darauf zurückführte, zu wenig Wasser getrunken zu haben.

Darüber hinaus bot dieser Antrittsbesuch viel Routine. Dass Selenskyj gestern zunächst nach Paris geflogen ist, kann man ihm nicht verdenken. Es war Emmanuel Macron, der ihn im Wahlkampf eingeladen hatte, während Angela Merkel kurz vor der Entscheidung in der Ukraine Amtsinhaber Poroschenko in Berlin empfing. Auch das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt NordStream2 ist nicht geeignet, die bilateralen Beziehungen zu befördern. Im Gegenteil. Die Bundesregierung drückt in diesem Punkt eigene Interessen durch. Kiew bleibt nicht viel mehr, als immer wieder auf den eigenen Standpunkt und die Gefahr ausbleibender Transitgebühren nach Inbetriebnahme der Pipeline zu verweisen.

Gegen NordStream 2 und für Sanktionen

Für die wichtigste Frage aber kommt dieser Besuch zu früh. Was ändert sich durch diesen neuen starken Mann in der Ukraine an den Bedingungen für ein Ende des Kriegs im Osten des Landes? Selenskyj selbst hält sich mit Blick auf seinen Moskau-Kurs noch bedeckt. Moskau wiederum scheint sich noch nicht sicher, was von diesem Schauspieler, jetzt Politiker zu halten ist und spielt auf Zeit. Keine militärische Eskalation, dafür schleichende Fakten durch schnelle Passvergabe an die Bewohner der von Separatisten besetzten Regionen Donezk und Luhansk. Immerhin, was das westliche Sanktionsregime gegen Russland angeht, bekam Selenskyj von der Bundeskanzlerin heute Rückendeckung. Zwar wollte sie von einer Verschärfung der Sanktionen nichts hören, doch einer möglichen Aufhebung oder auch nur einer Lockerung erteilte sie eine klare Absage.

Schlüssel kann nur in Moskau liegen

Entsprechend andere Töne aus den Reihen der SPD sind Gift für eine klare Haltung Westeuropas. Die völkerrechtswidrige Politik Moskaus darf nicht nur deshalb belohnt werden, weil dauerhafte Sanktionen wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen und das politische Ziel noch nicht erreicht worden ist. Es ist wahr, gegen russischen Widerstand sind viele internationale Krisen weltweit nicht lösbar. Doch wer internationales Recht so offensichtlich in Frage stellt, wer nicht bereit ist, völlig selbstverständliche Zeichen zu setzen, wie die überfällige Freilassung ukrainischer Seeleute, der fällt als berechenbarer internationaler Partner ohnehin vorläufig aus. Ob Wolodymyr Selenskyj auf der Suche nach einer politischen Lösung wirklich fündig wird, entscheidet sich nicht in Berlin oder Paris sondern in Moskau.

