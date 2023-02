Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Durch die Warnstreiks an Flughäfen dürften zahlreiche Flüge ausfallen. (dpa/Federico Gambarini)

Welche Flughäfen sind betroffen?

Bestreikt werden sollen insgesamt sieben Flughäfen: München, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen.

Ab wann wird gestreikt und wie lange?

Laut Pressemitteilung der Gewerkschaft beginnen die Streiks "in den frühen Morgenstunden" des Freitags. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks erklärte eine Pressesprecherin von Verdi, dass es keinen einheitlichen Streikbeginn gebe, sondern dieser von Flughafen zu Flughafen variiere. An manchen Airports würde ab Mitternacht gestreikt, bei anderen ab 3 Uhr in der Nacht. Die Warnstreiks sollen aber immer 24 Stunden dauern.

Welche Auswirkungen könnten die Streiks haben?

Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass es zu Verspätungen und Flugausfällen kommen wird. Die größte deutsche Fluglinie Lufthansa teilte mit, dass voraussichtlich "ein Großteil" ihrer Flüge von dem Streik betroffen sein werde. Der Flughafen München hat alle Passagierflüge für Freitag abgesagt. Die Betreiber des Frankfurter Flughafens erklärten, einen "vollumfänglicher Flugbetrieb" werde es nicht geben. Es werde nicht möglich sein, in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. Für Freitag sind in Frankfurt bislang gut 1.000 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren geplant.

Woher weiß ich, ob mein Flug betroffen ist?

Konkrete Flugabsagen sind Sache der Airlines; Passagiere sollten sich also über die Apps oder Internetseiten ihrer Fluggesellschaft informieren.

Gibt es Ausnahmen von dem Streik?

Die Gewerkschaft Verdi will den Arbeitgebern Notdienstvereinbarungen anbieten, damit die Hilfslieferungen in die Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien weitergehen können. Viele dieser Hilfslieferungen werden nach Angaben der Gewerkschaft über den Flughafen Hahn abgewickelt, der nicht vom Streik betroffen ist. Die Gewerkschaft hofft zudem auf breites Verständnis bei betroffenen Passagieren. Man habe den Streik daher bewusst auch besonders früh angekündigt.

Wer wurde zum Streik aufgerufen?

Die Gewerkschaft hat gleich mehrere Beschäftigungsgruppen zu dem Warnstreik aufgerufen. Zum einen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, dann Beschäftigte der so genannten Bodenverkehrsdienste und als dritte Gruppe Beschäftigte der Luftsicherheit. In allen drei Bereichen gibt es zur Zeit Tarifverhandlungen.

Die Hoffnung der Gewerkschaft dürfte sein, vor allem in die Verhandlungen für den Öffentlichen Dienst wieder Schwung zu bringen. Eine Pressesprecherin der Gewerkschaft sagte, man hoffe, dass die Arbeitgeber bei der nächsten Verhandlungsrunde am 22. März ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorlegen würden. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen sind rund 2,5 Millionen Menschen beschäftigt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.