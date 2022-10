Wohnungsnot

Die Lage in der Bauindustrie ist weiter schwierig. (imago images /SKATA)

Kosten steigen

Eine wesentliche Rolle für die momentane Zurückhaltung potenzieller Bauherren und Bauherrinnen spielen die gestiegenen Kosten. Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohnungen lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zuletzt um 16,5 Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders stark war der Preisanstieg bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (plus 19,6 Prozent), Tischlerarbeiten (plus 19,6 Prozent) sowie Betonarbeiten (plus 18,2 Prozent).

Material ist teuer - und knapp

Als Gründe für die Kostensprünge gelten unter anderem teurere Materialien. Die Materialpreise, etwa für Bauholz, Dämmstoffe, Kunststoffe oder Betonstahl, haben sich in den vergangenen Monaten ebenfalls zum Teil drastisch erhöht. So lag nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie im August der Preisindex für Bitumen um 86 Prozent über dem Wert vom Januar 2021, bei Betonstahl waren es 71 Prozent.

Als Grund für diese Kostensprünge gilt wiederum die mangelnde Verfügbarkeit – zum Beispiel durch die Pandemie- und kriegsbedingten Probleme bei den internationalen Lieferketten.

Im sogenannten Ifo-Konjunkturtest im August beklagte jede dritte Baufirma in Deutschland eine Behinderung ihrer Produktion durch Materialknappheit. Immerhin: Gegenüber der Befragung im Mai ist dies ein deutlicher Rückgang, hier hatte noch jede zweite Baufirma Materialknappheit bemängelt.

Noch immer bürokratische Hürden

Ein weiteres Problem: Auch im Jahr 2022 können Bauherren ihre Bauanträge noch nicht überall digital einreichen. Bundesbauministerin Geywitz (SPD) will dieses Problem angehen. Im Deutschlandfunk sagte Geywitz , man habe in den letzten Jahren vieles versäumt, es müsse nun "Druck auf dem Kessel", um die komplette Digitalisierung zu erreichen. Unterstützung erhält sie dafür zum Beispiel vom Zentralen Immobilienausschuss ZIA. Hauptgeschäftsführer Wittke sagte der ARD, er unterstütze die Initiativen nach mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie.

Fachkräftemangel: IG Bau schlägt Alarm

Laut Bundesbauministerin Geywitz befinden sich aktuell 840.000 Wohnungen im „Bauüberhang“. Damit ist gemeint: Die Wohnungen sind genehmigt, aber noch nicht gebaut. Eine Ursache hierfür ist auch der Fachkräftemangel in der Baubranche. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) schlug in diesem Sommer Alarm : Die Zahl der offenen Stellen habe sich seit dem Jahr 2010 vervierfacht. Trotz steigender Gewinne hätten es viele Baufirmen in den vergangenen Jahren versäumt, die Arbeit in der Branche attraktiver zu machen. Das räche sich jetzt.

Probleme auch durch steigende Zinsen

Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Müller, sagte: "Entweder die Projekte rechnen sich nicht mehr oder die gestiegenen Baupreise und Zinsen sprengen das Haushaltsbudget, das ohnehin schon durch die explodierenden Energiekosten enorm belastet ist." Auf diese Belastung verwies bereits im August Ifo-Forscher Leiss: "Gleichzeitig belasten aber die höheren Zinsen und im Wohnungsbau auch die eingeschränkten Fördermöglichkeiten die Nachfrage nach Bauleistungen. Am Bau kippt die Stimmung."

Folge: Stornierungswelle

Welche Folgen die schwierige Lage in der Baubranche haben kann, zeigte das Münchner Ifo-Institut in dieser Woche in einer Umfrage: In Deutschland stornieren demnach mehr Bauherren ihre geplanten Bauten. Im September waren fast 17 Prozent der Unternehmen von Stornierungen betroffen, im Vormonat waren es noch knapp 12 Prozent.