Als Folge der weltweiten Corona-Pandemie sind nach Einschätzung der Hilfsorganisation World Vision 30 Millionen Kinder von Krankheit und Tod bedroht.

Schon jetzt würden Lebensmittel in vielen Ländern teurer, Märkte seien geschlossen und die Gesundheitsvorsorge erschwert, teilte die Organisation mit. Es wäre völlig falsch, Covid-19 nicht als gefährlich für Kinder anzusehen. Risikofaktoren seien besonders fehlende Impfungen und die wachsende Unterernährung.



Das Auswärtige Amt erwägt zusätzliche humanitäre Hilfen für die Sahel-Zone. Außenminister Maas sagte in Berlin, dort seien mehr als fünf Millionen Menschen von Hunger bedroht. Durch die Covid-19-Pandemie werde sich die Nahrungsmittelversorgung voraussichtlich noch weiter verschlechtern.



Die Zahl der bestätigten Infektionen in Afrika ist inzwischen auf mehr als 10.000 gestiegen. Mehr als 500 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Es wird befürchtet, dass sich das Virus sehr schnell auf dem Kontinent ausbreitet.