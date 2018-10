EU-Handelskommissarin Malmström unterstützt die Forderung der USA nach einer Reform der Welthandelsorganisation.

Die WTO müsse regelmäßig modernisiert werden, sagte Malmström im Deutschlandfunk. Das gelte sowohl in Bezug auf die tägliche Arbeit als auch auf grundlegende Entscheidungsprozesse. Malmström machte zudem deutlich, dass sie Kritik der USA an den Handelspraktiken Chinas teile. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Subventionen für staatseigene Unternehmen, die den Weltmarkt mit Dumpingpreisen fluteten sowie auf den erzwungenen Technologietransfer. Gleichzeitig betonte die EU-Kommissarin aber, zur Lösung strittiger Fragen sollten die Instrumente der WTO genutzt werden, anstatt Strafzölle zu verhängen.