Die Welthandelsorganisation hat das Ausmaß neuer Handelsbarrieren beklagt.

Seit 2012 seien noch nie so viele Waren und Dienstleistungen mit neuen Zöllen belegt worden wie in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober, teilte die WTO in Genf mit. Der Wert der betroffenen Waren hat mit mehr als 480 Milliarden Dollar einen Rekord erreicht. WTO-Generaldirektor Azevedo sagte, werde dieser Weg weiter beschritten, wüchsen die wirtschaftlichen Risiken.



Der Hintergrund der Entwicklung sind US-Zölle gegen die EU und China sowie Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner.