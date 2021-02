Viele Schüler aus benachteiligten Familien verlieren nach Einschätzung der gemeinnützigen Wübben-Stiftung in der Corona-Krise vollständig den Anschluss.

Der Kontakt zu den Schulen falle "in vielen Fällen total flach", weil Telefonnummern nicht da seien, weil kein Elternteil rangehe oder weil die technische Ausstattung nicht gut sei, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Warnke, im Dlf. Die Politik sei bei den Corona-Maßnahmen in Bezug auf die Schulen zu einseitig vorgegangen.



Mit Blick auf benachteiligte Schülerinnen und Schüler etwa an Brennpunkt-Schulen hätte er sich differenziertere Lösungen gewünscht, betonte Warnke. Man hätte genauer hinsehen müssen, wo die Technik nicht richtig funktioniere und Eltern nicht in der Lage seien, ihre Kinder zu unterstützen.



Die Versäumnisse müssten nun über Jahre aufgearbeitet werden, befürchtet der Stiftungs-Geschäftsführer. Dafür brauche man langfristige Strategien, für die derzeit teilweise noch die Ressourcen fehlten, wie etwa kleinere Klassen.



Die Wübben-Stiftung ist eine private Bildungsstiftung und setzt sich für die Chancengleichheit von Kindern undJugendlichen unabhängig von ihrer sozialer Herkunft ein.

