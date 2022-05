EU-Sanktionen gegen Russland

Es ist höchste Zeit für Alternativen: Wenn kein Öl aus Russland mehr fließt, braucht die Raffinerie in Schwedt neue Aufgaben. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Im EU-Parlament kündigte von der Leyen an, dass für das Ölembargo Übergangsfristen bis Ende des Jahres gelten sollen. Die Kommissionspräsidentin sagte weiter, man maximiere so den Druck auf Russland und halte gleichzeitig Kollateralschäden für die EU und ihre Partner möglichst gering. In den EU-Staaten soll das russische Öl also nicht von heute auf morgen verbannt werden. Für Deutschland hält das Bundeswirtschaftsministerium einen Ausstieg von russischen Rohölimporten bis zum Spätsommer für realistisch.

Verbraucher fürchten weitere Verteuerungen

Verbraucher sind dennoch beunruhigt und befürchten eine weitere Verteuerung der Öl- und Benzinpreise. Doch sind Preissteigerungen wirklich unumgänglich? Der Präsident des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hüther, sagte im Deutschlandfunk , in Deutschland bestehe eine vergleichsweise geringe Abhängigkeit von russischem Öl, zudem sei eine ausreichende Menge Öl auf dem Weltmarkt verfügbar. Mögliche Preissteigerungen, etwa beim Sprit, könnten durch Hilfspakete für private Haushalte und Unternehmen kompensiert werden. Zudem werde sich der aktuelle Preisanstieg wieder beruhigen, sagte Hüther.

Zur Entwicklung der Preise wegen des geplanten Embargos sagte Bundeswirtschaftminister Habeck, dies bedeute, in die Glaskugel zu schauen. Aber natürlich könnten die Preise auch deutlich nach oben gehen. Eine Verknappung beim Öl führe erst einmal zu höheren Preisen. Deutschland könne das Embargo tragen. Die Bundesregierung könne aber nicht garantieren, dass es nicht stockend werde, vor allem regional.

Höhere Preise vor allem im Osten Deutschlands

Die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de haben bei einigen Experten nachgefragt, welche Preisentwicklung sie erwarten . Bei einem Ölembargo würden die Preise weiter steigen, glaubt Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Dadurch würden vor allem die energieintensive Industrie und die Logistikbranche in existentielle Nöte geraten. Nach Einschätzung von Manuel Frondel, Energieexperte vom Forschungsinstitut RWI, dürfte der Benzinpreis noch mal einen Sprung nach oben machen.

Der ADAC prophezeit höhere Benzinpreise - aber nicht dauerhaft in ganz Deutschland, sondern regional in Teilen Ostdeutschlands. Das liege vor allem daran, dass der Stopp der russischen Öllieferungen vor allem die Raffinerie im ostdeutschen Schwedt treffen würde, die noch mehrheitlich dem russischen Konzern Rosneft gehöre, so ein Sprecher des ADAC in dem Tagesschau-Bericht. Ein schneller Umstieg der Raffinerie auf andere Erdölsorten sei unwahrscheinlich und das werde sich in der Region in höheren Preisen niederschlagen.

Märkte sind noch ruhig

Johannes Müller, Leiter der volkswirtschaftlichen Analyse bei der Fondsgesellschaft DWS, sagte im ARD-Börsenstudio, noch sorge das mögliche Öl-Embargo gegen Russland für keine besondere Aufregung am Ölmarkt. In den aktuellen Preisen sei auch schon antizipiert, dass die Welt oder zumindest die westliche Welt kein russisches Öl mehr kaufen wolle. Dennoch gebe es gewisse Risiken, die den Ölpreis steigen lassen könnten, hieß es weiter. Um das russische Öl im Weltmarkt zu kompensieren, hätten andere Ölproduzenten wie Venezuela oder Iran, der selbst noch sanktioniert werde, ihre Produktionen bisher kaum hochgefahren.

Und dann gibt es noch den Faktor Russland selbst: Sollte die Regierung in Moskau Vergeltungsmaßnahmen für Sanktionen beschließen und zum Beispiel die Ölexporte nach Europa schon vor Jahresende kappen, könnte sich Öl deutlich stärker verteuern, meint etwa Helima Croft, Rohstoffexpertin von RBC Capital Markets.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.