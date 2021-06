Nach dem Messerangriff von Würzburg bemühen sich die Behörden weiter um Klärung des Tatmotivs.

Man sei derzeit dabei, die in einer Obdachlosenunterkunft beschlagnahmten Gegenstände zu untersuchen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Innenminister Herrmann sagte dem Bayerischen Rundfunk, es spreche sehr viel dafür, dass es sich um eine islamistisch motivierte Tat handeln könne. Der Anwalt des Verdächtigen rechnet damit, dass die psychische Verfassung seines Mandanten erneut von einem Experten untersucht wird. Der aus Somalia stammende Angreifer war schon vor der Tat wegen Bedrohung und Beleidigung polizeibekannt, er kam deshalb zeitweise in eine Psychiatrie.



Der Mann hatte in der Würzburger Innenstadt drei Frauen getötet sowie zahlreiche weitere Menschen mit einem Messer attackiert, bevor er von Polizisten überwältigt wurde. Der Täter, der 2015 als Asylbewerber nach Deutschland kam, ist wegen Mordes und Mordversuchs in Haft.

