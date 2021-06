In Würzburg findet heute ein Trauergottesdienst für die Opfer der Messerattacke vom Freitag statt. Zu der ökumenischen Gedenkfeier am Nachmittag im Kiliansdom wird auch Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet. In Bayern ist an öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung gehisst worden.

Bundespräsident Steinmeier und die Bundesregierung zeigten sich erschüttert. Steinmeier sprach gestern von einer entsetzlichen Gewalttat und betonte, der Rechtsstaat werde den Angreifer zur Rechenschaft ziehen. Über das Motiv für die Tat gibt es laut den Ermittlern noch keine näheren Erkenntnisse. Sie sehen den Mann als Einzeltäter, wie der bayerische Innenminister Herrmann sagte. Es sei noch nicht bekannt, welche Bedeutung die Psyche des Täters gehabt habe und ob es ein islamistisches Motiv gegeben habe.



Der 24-Jährige aus Somalia hatte in der Würzburger Innenstadt auf Passanten eingestochen. Drei Frauen wurden getötet und mehrere Personen verletzt, von denen zwei in Lebensgefahr schweben. Der Täter lebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit 2015 in Deutschland und hat Asyl beantragt. Er wurde wegen psychischer Probleme behandelt.



Die bayerische Justiz hat inzwischen Haftbefehl erlassen. Nach Angaben der Oberstaatsanwaltschaft lautet der Haftbefehl auf dreifachen Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen. Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Ermittler stellten in dem Obdachlosenheim, in dem der 24-Jährige untergebracht war, Hassbotschaften sicher. Das Material sei aber noch nicht ausgewertet, hieß es. Auch Nachrichten auf einem Handy müssten noch überprüft werden.

