Vertreter von Religion und Politik haben im Würzburger Dom der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht.

Der katholische Bischof Jung sagte bei dem ökumenischen Gottesdienst, das Irrationale der Tat erschüttere das Vertrauen in andere Menschen und in eine stabile Ordnung menschlichen Zusammenlebens. An der Trauerfeier nahmen auch Bayerns Ministerpräsident Söder, der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sowie Vertreter der muslimischen Bevölkerung teil.



Zuvor legten Söder und der Würzburger Oberbürgermeister Schuchardt am Tatort einen Kranz nieder. "Es bleibt dieses unfassbare, dieses völlige Unverständnis, warum jemand sowas macht", sagte Söder. "Das sind die Momente im Leben, wo Rechtsstaat, Gesellschaft, Religion an ihre absoluten Grenzen stoßen." Schuchardt warnte in einem Brief an die Bürger der Stadt vor pauschalen Verurteilungen. Die Verbrechen Einzelner seien niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen oder Staatsangehörigkeiten zurückzuführen, schrieb er.



Ein 24-jähriger Somalier hatte am Freitagnachmittag mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Drei Frauen wurden getötet und sieben Menschen verletzt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist unklar.

