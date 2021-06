Nach dem Messerangriff von Würzburg sind die Hintergründe und das Motiv des Täters nicht abschließend geklärt.

Der bayerische Innenminister Hermann sagte heute früh im ZDF, die Frage, ob der Verdächtige als Terrorist einzustufen sei, lasse sich derzeit noch nicht beurteilen. Der 24-Jährige Somalier sei wiederholt in psychiatrischer Behandlung gewesen. Zugleich gebe es Hinweise darauf, dass er sich islamistisch geäußert habe. Man müsse die Auswertung seiner Handys und Schriftstücke abwarten.



Zuvor hatte Hermann gegenüber "Bild Live" betont, vieles spreche für eine islamistisch motivierte Tat. Der CSU-Politiker sprach von einem "eklatanten Verdacht".



Der Angreifer hatte am Freitag in der Würzburger Innenstadt drei Frauen erstochen und sieben weitere Menschen verletzt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

