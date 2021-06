Nach dem Messerangriff von Würzburg mehren sich die Hinweise auf ein islamistisches Motiv des Täters.

Bayerns Innenminister Herrmann sprach von einem "eklatanten Verdacht". So habe man bei der Durchsuchung der Unterkunft des 24-jährigen Somaliers einiges gefunden, was auf islamistisches Propagandamaterial hinweisen könnte, sagte der CSU-Politiker der "Bild". Man müsse aber die weiteren Ermittlungen abwarten, vor allem die Auswertung zweier Handys.



Der Mann hatte am Freitag drei Frauen erstochen und sieben weitere Menschen verletzt, fünf davon lebensgefährlich. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Unklar ist, inwieweit eine mögliche psychische Erkrankung eine Rolle spielte und ob islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen haben könnten.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.