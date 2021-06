In der Würzburger Innenstadt hat es mehrere Tote nach einer Messerattacke gegeben. Das bestätigte die Polizei. Der Angreifer sei nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt und festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Mindestens drei Menschen starben laut Medienberichten, sechs weitere seien zum Teil schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Videos in den Sozialen Medien zeigen den mutmaßlichen Angreifer, wie er barfuß durch die Innenstadt läuft und mit einem langen Messer bewaffnet Menschen attackiert. Weiter ist zu sehen, wie Passanten versuchen, ihn aufzuhalten.



Der Täter sei durch einen Schuss ins Bein gestoppt worden, heißt es in Medienberichten. Bereiche in der Innenstadt sind weiterhin gesperrt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

