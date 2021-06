In der Würzburger Innenstadt sind bei einer Messerattacke drei Menschen getötet worden. Der Täter sei "nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt worden", teilte die Polizei mit. Es handelt sich ihren Angaben zufolge um einen 24-jährigen Mann, der aus Somalia stammt. Er war offenbar polizeibekannt und in psychiatrischer Behandlung.

Nach jüngsten Berichten wurden zehn weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Die Tat ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Aus bisher unbekannten Gründen griff der Mann Korrespondentenberichten zufolge eine Frau und andere Passanten an. Videos in den Sozialen Medien zeigen den mutmaßlichen Angreifer, wie er barfuß durch die Innenstadt läuft und mit einem langen Messer bewaffnet Menschen attackiert. Weiter ist zu sehen, wie Augenzeugen versuchen, ihn aufzuhalten. Die Behörden riefen dazu auf, die Videos nicht weiterzuverbreiten.



Der Angreifer sei nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt und festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. "Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter", so ein Polizeisprecher. Bereiche in der Innenstadt wurden zunächst abgesperrt. Es gebe keine Hinweise auf eine Terrortat.

Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Nach Angaben von Bayerns Innenminister Herrmann war der Tatverdächtige in psychiatrischer Behandlung. Herrmann war nach Würzburg aufgebrochen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Der Somalier sei der Polizei bereits vor der Tat bekannt gewesen, erklärte Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt. Details nannte der CDU-Politiker nicht. Schuchardt zeigte sich sehr betroffen über dieses "schreckliche Verbrechen". Er finde es allerdings unglaublich, dass viele Passanten so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet hätten, um den Mann zu stoppen.



Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach von einer entsetzlichen und schockierenden Tat. Man trauere mit den Opfern und ihren Familien. Söder dankte der Polizei für ihr rasches Eingreifen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.