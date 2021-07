Eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff in der Würzburger Innenstadt haben Hunderte Menschen der Opfer gedacht.

Sie bildeten in der Nähe des Tatorts eine Menschenkette und hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie "Würzburg trauert" und "Würzburg hält zusammen". Man wolle Solidarität mit Menschen zeigen, die nun Vorverurteilungen und Hetze ausgesetzt seien, erklärte ein Bündnis für Demokratie und Zivilcourage, das die Veranstaltung mitorganisiert hatte. An der Aktion nahmen auch mehrere Abgeordnete, Oberbürgermeister Schuchardt sowie der katholische Bischof Jung teil. Jung bezeichnete die Menschenkette im BR-Fernsehen als "wunderbares Symbol", das eine große Einigkeit in der Stadt zeige.



Vor einer Woche hatte ein Mann aus Somalia in einem Kaufhaus drei Frauen erstochen und sieben Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Sein Motiv ist weiterhin unklar.

