Der Messerangreifer von Würzburg ist möglicherweise 2018 Opfer eines rassistischen Übergriffs in Chemnitz geworden.

Ermittler prüfen ein Video, in dem der 24-jährige Somalier davon berichtet. Das sei eine Spur, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in München. Ob es sich wirklich um den Mann handele, der Ende vergangener Woche in Würzburg drei Frauen tötete und sieben weitere Menschen verletzte, werde noch analysiert. Der Anwalt des Somaliers, Schrepfer, bestätigte der Zeitung "Die Welt", dass es sich um seinen Mandanten handele. Das Video zu Chemnitz wurde 2018 von der Funke-Mediengruppe veröffentlicht. Chemnitz war damals international in den Schlagzeilen. Mehrere Tage gab es rassistisch motivierte Übergriffe und rechtsradikale Demonstrationen. Zuvor war am Rande eines Stadtfestes ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Für die Tat verurteilte das Landgericht Chemnitz später einen Syrer.



Der Würzburger Angreifer lebte nach seiner Ankunft in Deutschland 2015 bis 2019 in Sachsen. Dabei geriet er auch selbst ins Visier der Ermittlungsbehörden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen in wegen gefährlicher Körperverletzung.

