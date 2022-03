Hendrik Wüst (M, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. (picture alliance/dpa)

Es müsse schnell reagiert werden, wenn es mal schwierig werde, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. So seien klare Regelungen notwendig, was ein Corona-Hotspot sei. In der vorliegenden Fassung sei vieles zu ungenau.

Auch Bayerns Ministerpräsident Söder kritisierte die geplanten Lockerungen. Gesundheitsminister Lauterbach warne zwar ständig vor neuen Corona-Wellen, setze jedoch mitten in einer Phase rasant steigender Zahlen den Wegfall nahezu aller Schutzregeln um, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Gesetzentwurf sei ein Sprung ins Ungewisse. Zuvor hatten unter anderen auch Niedersachsens Regierungschef Weil von der SPD und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen die Pläne der Bundesregierung kritisiert.

Der Gesetzentwurf sieht ein weitgehendes Ende der bundesweit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen vor. Geplant ist ab dem 20. März nur noch ein Basisschutz mit Maskenpflicht in Kliniken und Pflegeheimen sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Weitergehende Regelungen können die Landesparlamente nur ermöglichen, wenn sie bestimmte Regionen als "Corona-Hotspots" einstufen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.