Wüst: CDU muss sich um Alltagssorgen der Menschen in Stadt und Land kümmern. (David Young/dpa)

Sie solle sich klar an den Alltagssorgen der Menschen in Stadt und Land orientieren, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presseagentur. Die Parteien der Ampel richteten ihren Blick vordringlich auf die Großstädte. Aber auch die Anliegen der Menschen jenseits der Ballungszentren müssten in der Politik vertreten werden. Wüst betonte, die Kosten der Mobilität dürften nicht zur neuen sozialen Frage werden. Außerdem müsse sich die CDU darum kümmern, dass es auch jenseits der Großstädte ein sehr gutes Bildungsangebot und genügend bezahlbaren Wohnraum gebe.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.