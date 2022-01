Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (picture alliance/dpa | Oliver Berg)

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte der CDU-Politiker, dass er die Zusammenarbeit mit der FDP gerne fortführen wolle. Man habe eine ganze Menge in den letzten viereinhalb Jahren errreicht. Auch während der Corona-Pandemie habe man es geschafft, gut auf die Menschen im Land aufzupassen. So habe man eine höhere Impfquote als der Bundesschnitt. Wüst lobte zugleich den Corona-Kurs in seinem Bundesland als verhältnismäßig und als vorsichtig dort, wo es notwendig gewesen sei.

CDU und FDP verfügen im Düsseldorfer Landtag über eine Mehrheit von einer Stimme. Wüst hatte im Oktober die Nachfolge von Ministerpräsident Laschet angetreten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.