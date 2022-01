Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte der CDU-Politiker, dass er die Zusammenarbeit mit der FDP gerne fortführen wolle. Man habe eine ganze Menge in den letzten viereinhalb Jahren errreicht. Auch während der Corona-Pandemie habe man es geschafft, gut auf die Menschen im Land aufzupassen. So habe man eine höhere Impfquote als der Bundesschnitt. Wüst lobte zugleich den Corona-Kurs in seinem Bundesland als verhältnismäßig und als vorsichtig dort, wo es notwendig gewesen sei.