Vor EU-Gipfel

NRW-Ministerpräsident Wüst fordert von Bundeskanzler Scholz, dass er sich bei der EU mehr für die Verteilung von Flüchtlingen einsetzt. (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Der CDU-Politiker sagte im ZDF, viele Kommunen seien bei der Unterbringung von Flüchtlingen an ihrer Grenze. Es könne nicht die Antwort sein, die Menschen wieder in großen Hallen unterzubringen. Deshalb sei jetzt der Einsatz der Bundesregierung nötig. Scholz müsse für Solidarität in Europa werben, so Wüst.

Die Finanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen ist heute auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover.

