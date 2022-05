Diese sollen - wie gestern vereinbart - in den nächsten Tagen aufgenommen werden. Falls die Gespräche scheitern, gäbe es etwa Hoffnung für die SPD, sich an einem Bündnis zu beteiligen. So könnten die Sozialdemokraten beispielsweise als Juniorpartner in einer großen Koalition mitregieren. SPD-Landeschef Kutschaty und Ministerpräsident Wüst von der CDU kamen am Vormittag in Düsseldorf zusammen, um die Lage zu erörtern. Das Treffen - so hieß es - sei bereits länger vereinbart gewesen.