Man müsse ganz breit in die deutsche Gesellschaft hinein dokumentieren, wie wichtig Einwanderung heute sei, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Stamp in Düsseldorf. Das zeige sich etwa am Fachkräftemangel, führte der FDP-Politiker aus. Stamp äußerte sich zusammen mit Ministerpräsident Wüst bei einer Veranstaltung zum 60. Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Wüst würdigte dabei die Lebensleistungen von Migrantinnen und Migranten der ersten Generation. Sie hätten das Land in umfassender Weise bereichert, es vielfältiger und weltoffener gemacht, führte der CDU-Politiker aus. Ohne sie hätten die Fabriken in NRW stillgestanden. Dabei seien die Bedingungen in einem fremden Land nicht einfach gewesen.

Der Inbegriff des Aufstiegs durch Bildung und erfolgreiche Integration sei die Geschichte der Forscher Uğur Şahin und Özlem Türeci, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt hätten, hob Wüst hervor. Ähnliche Geschichten - weniger prominent und in den verschiedensten Ausführungen - gebe es millionenfach in NRW und in ganz Deutschland.

Am 31. Oktober 1961 war das deutsch-türkische Anwerbeabkommen in Bonn unterzeichnet worden. Seit mehreren Monaten gibt es zu diesem Anlass immer wieder bundesweit Veranstaltungen. Die Bundesrepublik hatte so genannte Gastarbeiter seit den 1950er Jahren in mehreren Ländern angeworben, um den Mangel an Arbeitskräften in der westdeutschen Wirtschaft zu vermindern. Bis zum Anwerbestopp 1973 kamen viele Millionen nach Deutschland. Die meisten verließen Deutschland später wieder.

