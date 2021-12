Hendrik Wüst im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe (David Young/dpa)

Wetterdaten über das herannahende Unwetter habe er nicht erhalten, sagte er auf Nachfrage. Es gebe keine Situation, bei der ein Verkehrsminister aufgrund einer Wettersituation persönliche Entscheidungen treffen müsse. Zudem habe er sich umgehend um den Wiederaufbau der zerstörten Verkehrsinfrastruktur gekümmert. Auf die Frage, warum kein Krisenstab eingesetzt worden sei, betonte Wüst, die einberufene Taskforce habe gut funktioniert.

Wüst: Jederzeit handlungsfähig gewesen

Auf die Frage eines AfD-Abgeordneten, warum er seinen Urlaub angesichts der schlimmsten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in NRW erst am 18. Juli abgebrochen habe, sagte Wüst: Man sei jederzeit handlungsfähig gewesen, egal an welchem Ort.

Neben Wüst sollte auch sein Amtsvorgänger Laschet vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe aussagen. Dies war für den Lauf des Nachmittags angesetzt. SPD und Grüne im Landtag hatten die Vernehmungen beantragt. Der Untersuchungsausschuss hatte Anfang Oktober seine Arbeit aufgenommen.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben, ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet.

