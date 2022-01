Die ständige Kritik an sogenannten Flickenteppichen teile er nicht, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident im Interview der Woche des Deutschlandfunks . Es habe sehr unterschiedliche Situationen in der letzten Woche gegeben. Man müsse immer verhältnismäßig agieren. Und insofern sei Unterschiedlichkeit manchmal nahezu geboten. Wüst reagierte damit auf Ankündigungen aus München und Magedeburg, die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Runde wie die sogenannte 2G-Plus-Regel in der Gastronomie unabhängig von Inzidenz-Zahlen vorerst nicht umzusetzen.