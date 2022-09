Vor Bundeswehrkonferenz

Oberstleutnant André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. (Imago / Metodi Popow)

Derzeit befinde man sich im freien Fall, sagte Wüstner im ARD-Fernsehen. Die Bundeswehr leiste Gutes an der Nato-Ostflanke und bei Auslandseinsätzen. Zugleich gebe sie aber Gerät an die Ukraine ab und fülle die Lücken nicht auf. Die von der Regierung zugesagten 100 Milliarden Euro seien noch nicht in Verträge gefasst, so Wüstner. Das bedeute, es gehe weiter nach unten. Das sei die Realität.

Wüstner forderte mehr Nachhaltigkeit im Wehretat. Für die kommende Legislaturperiode müssten zusätzlich 75 Milliarden Euro veranschlagt werden. Sonst brauche man gar nicht erst anzufangen.

Mit dem weiteren Kurs der deutschen Streitkräfte befassen sich heute Militärvertreter und zivile Fachleute auf der Bundeswehrtagung in Berlin. Dazu werden auch Verteidigungsministerin Lambrecht und Generalinspekteur Zorn erwartet.

