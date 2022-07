Nachrichtenlogo (Deutschlandfunk )

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sie an dem Gebäude in der Stadt Tobruk Feuer entzündeten und Steine warfen. Eine Aufnahme in den sozialen Medien zeigte einen Bulldozer, der eine Absperrung rammte. Die libysche Nachrichtenseite Al-Wasat meldete, die Protestierenden verlangten die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Demnach richtete sich der Unmut gegen die schlechten Lebensbedingungen im Land. Zuvor war es auch in der Hauptstadt Tripolis zu Kundgebungen gegen führende Politiker und die mächtigen Milizen gekommen.

Libyen leidet seit dem Sturz von Langzeitherrscher Gaddafi im Jahr 2011 unter Gewalt und Chaos. Derzeit ringen zwei Regierungen um die Macht. Pläne für Neuwahlen scheiterten gleich mehrmals.

