Nach Hinrichtung eines Demonstranten

Präsident Ebrahim Raisi hat den harten Kurs der politischen Führung gegen Teilnehmer der systemkritischen Proteste bekräftigt. (Getty Images / ATPImages / Meghdad Madadi)

In Teheran versammelten sich in der Nacht Menschen in der Straße, in der der 23-Jährige Mohsen Schekari festgenommen worden war. Andernorts in der Hauptstadt wurden Parolen gerufen wie "Tod dem Diktator". Auch für das Wochenende wurden neue Demonstrationen angekündigt. Der Iran will nach den Worten seines Präsidenten Raisi den harten Kurs gegen Protestteilnehmer fortsetzen. Großbritannien kündigte derweil harte Sanktionen gegen Verantwortliche des iranischen Justiz- und Strafvollzugsystems an. Zuvor hatten vor allem westliche Regierungen die Vollstreckung des Todesurteils gegen Schekari scharf kritisiert. Deutschland bestellte den iranischen Botschafter ein.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.