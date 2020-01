Das zuerst in China aufgetretene Coronavirus hat Deutschland erreicht. Laut bayerischem Gesundheitsministerium ist ein Mann aus dem Landkreis Starnberg infiziert. Wie haben sich die deutschen Kliniken und Behörden vorbereitet? Ein Überblick.

Was ist ein Verdachtsfall?

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, werden schon Verdachtsfälle an die Gesundheitsbehörden gemeldet. Laut RKI liegt ein Verdachtsfall vor allem in zwei Fällen vor. Zum einen, wenn ein Patient eine akute Infektion wie etwa eine Lungenentzündung hat und kurz zuvor in einem Risikogebiet wie Wuhan in China war. Zum anderen, wenn eine Person nur Symptome wie Husten hat, aber in direktem Kontakt mit einem Erkrankten war.



Bei Verdachtsfällen sollen die Betroffenen auf das neue Virus getestet werden. Lars Schaade vom RKI empfiehlt potenziell Erkrankten, vorher unbedingt beim Arzt oder Krankenhaus anzurufen. Dort könnten dann Vorbereitungen getroffen werden, um die Ansteckungsgefahr für andere Menschen möglichst gering zu halten.

Wie funktioniert der Test auf das neue Virus?

Für eine Untersuchung wird eine Probe aus den unteren und den oberen Atemwegen genommen. Das Virus lässt sich beispielsweise im Hustenauswurf nachweisen. Knapp fünf Stunden benötigen die Labore, um die Proben auszuwerten. Derzeit gibt es nur wenige Einrichtungen, die dazu in der Lage sind. Das soll sich laut dem RKI aber ändern.

Was geschieht mit den Patienten?

Wenn noch nicht klar ist, ob eine als Verdachtsfall eingestufte Person tatsächlich mit dem neuen Virus infiziert ist, empfiehlt das RKI eine Isolierung im Krankenhaus. Das bedeutet für den Patienten die Unterbringung in einem Einzelzimmer auf der Isolierstation mit der üblichen Schutzkleidung für das Klinikpersonal. Wenn der Test die Infektion bestätigt, müssen auch die Menschen für 14 Tage beobachtet werden, mit denen der Patient Kontakt hatte.

Gibt es eine Impfung oder eine Therapie?

Weder eine Impfung noch eine spezielle Therapie ist bislang verfügbar. Mit Medikamenten können aber die Symptome abgemildert werden. Nach Einschätzung von Experten verläuft die neuartige Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, möglicherweise sogar ganz ohne Symptome. Nach derzeitigem Stand sind die meisten in China registrierten Todesfälle bei älteren Patienten mit schweren Vorerkrankungen aufgetreten.