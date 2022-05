Deutsches Chorfest in Leipzig

Beim Deutschen Chorfest in Leipzig singen Laien und Mitglieder des Chores der Oper Leipzig gemeinsam. (Hendrik Schmidt/dpa)

Zum Abschluss des Deutschen Chorfestes in Leipzig sagte der Altbundespräsident, anders werde die Chorszene die Corona-Krise nicht meistern können. Unter anderem sollten Auftrittsmöglichkeiten gefördert und das Ehrenamt finanziell stärker unterstützt werden. Die Kultusminister der Länder müssten sich zudem um die Reaktivierung von Schulchören bemühen, die während der Pandemie ausgesetzt worden seien.

Am viertägigen Deutschen Chorfest in Leipzig nahmen rund 9.500 Sängerinnen und Sänger teil. Mit mehr als 500 Konzerten hätten sie ein Zeichen für einen kulturellen Neustart gesetzt, hieß es. Ursprünglich war das Chorfest für 2020 geplant gewesen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Das nächste Chorfest soll es 2025 in Nürnberg geben.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.