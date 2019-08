Nach mehr als acht Monaten Pause fährt die Wuppertaler Schwebebahn wieder.

Wie die Stadtwerke mitteilten, verließ der erste Hängezug am frühen Morgen den Bahnhof Vohwinkel. Oberbürgermeister Mucke sagte, Wuppertal hänge an der Bahn. Sie sei mit 80.000 Fahrgästen am Tag nicht nur das wichtigste Verkehrsmittel. Sie sei auch ein weltbekanntes Wahrzeichen und Teil des Lebensgefühls in der Stadt.



Im vergangenen November war eine Stromschiene auf mehreren hundert Metern vom Trägergerüst herabgestürzt. Es wurde niemand verletzt, aber der Betrieb wurde eingestellt. Seither wurden laut Stadtwerken mehrere Sicherungen eingebaut.