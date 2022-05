Bundesregierung

Wasserkraftwerke trügen mit Schuld am Artensterben in Gewässern und am Einbruch der Fischbestände, heißt es beim WWF. (Symboldbild) (picture alliance / dpa)

In den letzten zwei Jahrzehnten habe die Unterstützung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) viel Schaden angerichtet, teilte sie in Berlin mit. Die Wasserkraft trägt demnach erhebliche Mitschuld am Artensterben in Gewässern und am Einbruch der Fischbestände. Die Bedeutung kleinerer Wasserkraftanlagen sei für die Stromerzeugung indes marginal, hieß es weiter. Zudem forderte der WWF, dass Bund und Länder finanzielle Anreize für die Stilllegung kleinerer Wasserkraftanlagen schaffen und den Förderstopp auf Anlagen von bis zu 1 Megawatt ausdehnen sollten.

Laut dem Anfang April von Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) vorgelegten " Osterpaket " zum Ausbau erneuerbarer Energien sollen kleine Wasserkraftanlagen "wegen ihrer besonderen gewässerökologischen Auswirkungen" künftig nicht mehr gefördert werden.

