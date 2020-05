Während der Coronavirus-Pandemie hat die Zerstörung des Tropenwalds weltweit zugenommen. Das geht aus einer Studie des WWF hervor, die sich auf Daten der University of Maryland in den USA bezieht. Die Fläche der Tropenwälder in 18 untersuchten Ländern schrumpfte im März demnach um 6.500 Quadratkilometer, was etwa sieben Mal der Fläche Berlins entspricht.

WWF: Corona beschleunigt die Waldzerstörung

Laut dem deutschen WWF-Vorstand Naturschutz, Christoph Heinrich, deutet alles darauf hin, "dass wir es bei der explodierenden Waldzerstörung mit einem Corona-Effekt zu tun haben". Während die Corona-Krise Umweltbeamte und Kontrolleure einschränke, könnten illegale Holzfäller und Plünderer frei agieren. Vielerorts nutzen die Menschen den Wald laut WWF auch als Einnahmequelle, weil ihre eigentlichen Jobs in der Pandemie weggebrochen sind.



Indonesien war der Studie zufolge mit mehr als 1.300 Quadratkilometern am stärksten betroffen vor dem Kongo mit 1.000 Quadratkilometern und Brasilien mit 950 Quadratkilometern. Laut WWF ist der internationale Handel ein entscheidender Hebel. Rund ein Sechstel aller in der Europäischen Union gehandelten Lebensmittel trügen zur Entwaldung in den Tropen bei. Der Schutz der Wälder sei eine gemeinsame Aufgabe, der sich niemand entziehen könne, sagte Christoph Heinrich.