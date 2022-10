Umweltbelastungen

Schrumpfende Population: Der Flussdelfin im Amazonas. (picture-alliance / EPA / Jeon Heon-Kyun)

Dies geht aus einem Report des Umweltverbandes WWF hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Demnach wurde zwischen 1970 und 2018 bei mehr als 31.000 untersuchten Populationen ein Rückgang von im Schnitt 69 Prozent beobachtet. Besonders betroffen sind demnach etwa der Westliche Flachlandgorilla in Kamerun und der Amazonas-Delfin in Brasilien, aber auch die Feldlerche in Europa. Als Hauptgründe für die schrumpfenden Populationen werden die Klimakrise, die Wilderei und der illegale Handel mit bedrohten Tierarten genannt.

Der geschäftsführende Vorstand des WWF Deutschland, Heinrich, sagte, die Natur sei wie ein Turm, in dem jeder Baustein eine Tier- oder Pflanzenart darstelle. Je mehr Arten ausstürben, desto instabiler werde er.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.