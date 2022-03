Licht aus auch am Brandenburger Tor: Mit der Earth Hour will die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. (picture alliance/dpa)

Allein in Deutschland wollten sich laut WWF über 600 Orte beteiligen. Unter anderem das Brandenburger Tor und das UNO-Gebäude in Bonn schalteten die Beleuchtungen aus. Die Earth Hour soll dem WWF zufolge in diesem Jahr nicht nur für Klima- und Umweltschutz, sondern auch für Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine stehen.

Vor den deutschen Orten knipsten bereits zahlreiche Großstädte im Südpazifik, in Neuseeland und in Asien das Licht aus. Bangkok, Manila, Hongkong, Neu Delhi, Tokio und Seoul beteiligten sich. Völlig im Dunkeln lagen die Metropolen aber nicht. Laut Nachrichtenagentur AFP war auf Aufnahmen der Skyline von Hongkong zu sehen, dass in einigen Hochhäusern Licht brannte.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.