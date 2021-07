Eine Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation WWF schätzt das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung deutlich höher ein als bisher bekannt.

Der Untersuchung zufolge werden weltweit etwa 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Jahr vernichtet. Knapp die Hälfte davon gehe schon in der Landwirtschaft verloren, also vor, während und direkt nach der Ernte. Die Produktion der Lebensmittel, die im Abfall landeten, sei für zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, schätzt die Studie. Die Datenlage sei allerdings sehr lückenhaft, räumen die Autoren ein, und fordern auch für Deutschland mehr Untersuchungen entlang der gesamten Versorgungskette.



Die UNO-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung, FAO, gab die Menge der weltweit verschwendeten Nahrungsmittel zuletzt nur etwa halb so hoch an.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.