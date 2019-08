Alarmierende Zahlen des WWF: Die Bestände der Tiere, die weltweit in Wäldern leben, sind drastisch zurückgegangen. Sie sanken seit 1970 um mehr als die Hälfte. Über die Studie des WWF berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Besonders betroffen sind demnach Amphibien wie etwa Frösche, aber auch Säugetiere wie Affen oder Waldelefanten. Eine der Hauptursachen für den Rückgang ist die Abholzung und Umnutzung von Wäldern für die Landwirtschaft, heißt es.

"Wälder braucht intakte Tierwelt"

WWF-Vorstand Heinrich sagte, der Rückgang der sei erschreckend und ein deutliches Alarmzeichen. Wälder aber seien auf eine intakte Tierwelt angewiesen: "Verlieren wir die Tiere, schwindet auch die Fähigkeit der Wälder, Klimagase zu speichern." Heinrich betont, wenn man den Rückgang der biologischen Vielfalt umkehren und die Klimakrise verhindern wolle, dann müsse man die Wälder und die dort lebenden Arten schützen.



Für die Erhebung wurden den Angaben zufolge die Daten von 268 Wirbeltierarten und 455 Populationen untersucht. Die Studie soll heute offiziell vorgestellt werden.

Der Wald als Sauerstoffproduzent

Der WWF informiert auf seinen Seiten ausführlich über die Klimafunktion der Wälder. Erst kürzlich haben wir wegen der Hitze und Trockenheit Fakten über den Wald in Deutschland zusammengetragen. Wälder regulieren das Klima, mildern extreme Wetterverhältnisse wie Hitze, Frost, Trockenheit und Stürme ab. Sie sind Heimat für viele Tierarten, produzieren Sauerstoff und reinigen die Luft. Sie speichern in hohem Maße das klimaschädliche CO2. Forscher der ETH Zürich haben in einer Studie berechnet, dass die Aufforstung von Wäldern der effektivste Klimaschutz ist.