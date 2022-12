Artenschutz

Tiger in Nepal gehören laut WWF zu den Gewinnern in 2022. (Foto: Fredrik von Erichsen dpa)

Das gelte beispielsweise für die Zahl an Tigern in Nepal und an Buckelwalen vor Australien, teilte die Naturschutzorganisation in ihrer Jahresendbilanz mit. Die Beispiele zeigten, dass stark dezimierte Bestände dank effektiver Schutzvorkehrungen wieder zulegen könnten. Besonders besorgniserregend sei indes der Bestand an Rentieren, Breitmaulnashörnern und Kaiserpinguinen. Sie gehörten zu den Verlierern des Jahres 2022. Der WWF verwies zudem auf das Sterben tausender Fische in der Oder seit dem Sommer. Diese menschengemachte Katastrophe sei ein herber Rückschlag für die Wiederansiedlung des Baltischen Störs in der Oder gewesen, hieß es. Die Internationale Rote Liste verzeichne weltweit mittlerweile mehr als 42.000 bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

