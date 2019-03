Führende EU-Politiker habe ihr Ansinnen bekräftigt, die Kooperation mit China zu intensivieren.

Isolierung und Abschottung führe nicht weiter, sagte Frankreichs Präsident Macron nach Gesprächen mit Chinas Präsidenten Xi, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionschef Juncker in Paris. Xi versprach eine weitere Marktöffnung seines Landes. Alle Beteiligten bekannten sich zudem zu einer Reform der Welthandelsorganisation und zum Pariser Klimaschutzabkommen. Xi und Merkel führten in Abgrenzung zu US-Präsident Trump aus, man müsse in der internationalen Politik Lösungen finden, von denen alle profitierten.



Kommendes Jahr will Deutschland im Rahmen seiner EU-Präsidentschaft zu einem Gipfeltreffen aller EU-Mitgliedsstaaten mit China einladen.