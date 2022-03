Telefonat mit US-Präsident Biden Xi Jinping: Konfrontationen wie in der Ukraine sind in niemandes Interesse

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine haben US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi ein Telefonat geführt. Von chinesischer Seite hieß es nach dem zweistündigen Gespräch, Xi habe erklärt, Konflikte wie in der Ukraine lägen in niemandes Interesse. Zwischenstaatliche Beziehungen dürften niemals das Stadium einer bewaffneten Konfrontation erreichen.

18.03.2022