Parteikongress in Peking

Chinas Staats- und Parteichef Xi schwört die Delegierten auf dem Parteitag in Peking noch stärker auf seine Linie ein. (AFP / NOEL CELIS)

Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend, betonte Xi. International sieht der Parteichef "immense Risiken und Herausforderungen" sowie globale Veränderungen, wie es sie in einem Jahrhundert nicht gegeben habe.

Im Mittelpunkt des alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht von Xi Jinping und seine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit. Die Delegierten sollen auf ihrer Sitzung in der Großen Halle des Volkes auch Xis Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen.

Verärgerung über Corona-Strategie

Inhaltlich verteidigte Xi in seiner Rede die "notwendige" strikte Null-Covid-Strategie in China und lobte, diese habe enorme Errungenschaften sowohl im Kampf gegen die Pandemie als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung gebracht. Bereits im Vorfeld des Treffens hatte sich ein Sprecher der Tagung zu dem Thema geäußert. Er betonte, die Strategie habe die Infektions- und Todesrate niedrig und die Wirtschaftsentwicklung stabil gehalten.

Menschenrechte kein Thema

Menschenrechtler erwarten keine Veränderungen in der Politik gegenüber Minderheiten wie den Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die dritte Amtszeit von Präsident Xi verheiße nichts Gutes für die Menschenrechte in China und auf der ganzen Welt, sagte ein Vertreter der Organisation Human Rights Watch. Recherchen zufolge haben Chinas Behörden mehr als eine Million Uiguren und andere meist muslimische Minderheiten in Gefangenenlagern interniert. Die Vereinten Nationen prangern schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an und sehen mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Taiwan pocht auf Souveränität

Xi Jinping hat zudem Taiwan mit einem Militäreinsatz gedroht. Er sagte, China strebe eine friedliche Vereinigung an. Aber ein Verzicht auf Gewalt sei keine Option. Die chinesische Führung behalte sich vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Als Reaktion auf die Äußerungen Xi Jinpings hat Taiwan seinen Souveränitätsanspruch bekräftigt. Das Präsidialamt in Taipeh stellte klar, man werde in Bezug auf Freiheit und Demokratie keine Kompromisse eingehen. Das Volk lehne die Pläne Pekings, Taiwan nach der Devise "Ein Land, zwei Systeme" zu verwalten, klar ab. In der Erklärung heißt es weiter, die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region sei die gemeinsame Verantwortung beider Seiten. Ein Treffen auf dem Schlachtfeld sei keine Option.

Null-Covid-Politik Chinas als Makel in der Bilanz

Der Politologe Sandschneider geht davon aus, dass die Entscheidungen des Kongresses parteiintern bereits gefallen sind. Der Professor an der Freien Universität Berlin mit Schwerpunkt China sagte im Deutschlandfunk , die Versammlung sei durchorchestriert. Xi habe seine Machtbasis so abgesichert, dass keine nennenswerte Opposition aufkomme. Sandschneider wies aber auch darauf hin, dass das politische System Chinas auf einem Wohlstandsversprechen beruht. Insofern berge die wirtschaftliche Lage der Volksrepublik eine große Gefahr für Xi. In diesem Zusammenhang wertete er die Null-Covid-Politik Chinas als Makel in der Bilanz des Staats- und Regierungschefs. An sich könne Xi aber auf zehn wirtschaftlich starke Jahre zurückblicken, außerdem habe er den Einfluss des Landes in der Weltpolitik ausgebaut.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.