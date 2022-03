Telefonat mit US-Präsident Biden Xi Jinping: "So etwas wie die Ukraine-Krise wollen wir nicht sehen"

In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine haben am Nachmittag US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi miteinander telefoniert. Laut chinesischen Staatsmedien erklärte Xi in dem zweistündigen Gespräch, Konflikte wie in der Ukraine lägen in niemandes Interesse. Zwischenstaatliche Beziehungen dürften niemals das Stadium einer bewaffneten Konfrontation erreichen.

18.03.2022