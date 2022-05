China-Besuch

Der chinesische Staatschef Xi Jinping (imago / Xinhua)

Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, fand der Austausch per Video statt. Inhaltliche Details wurden nicht genannt. Bachelet befindet sich derzeit in China. Es ist der erste Besuch einer UNO-Menschenrechtskommissarin in dem Land seit 17 Jahren. Ihre Reise wird auch skeptisch gesehen. Viele bezweifeln, dass Bachelet ein freier und unüberwachter Zugang zu Lagern und Haftanstalten gewährt werde, um zu einer unabhängigen Einschätzung zu kommen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.