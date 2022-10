20. Parteitag der KP

Eine dritte Amtszeit für Xi Jinping gilt als ausgemacht (Archivbild). (AFP / Selim Chtayti)

Der Parteitag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wegen der chinesischen Null-Covid-Politik unter strikten Vorsichtsmaßnahmen statt. Die 2.296 Delegierten aus allen Provinzen versammeln sich in der Großen Halle des Volkes am Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Die überwiegend männlichen Delegierten - der Frauenanteil liegt bei 27 Prozent - haben die Aufgabe, die etwa 200 Mitglieder des Zentralkomitees, eine Art Parlament der Partei, zu wählen. Dieses Gremium ernennt seinerseits das 25-köpfige Politbüro und den Ständigen Ausschuss mit sieben bis neun Mitgliedern - die höchste Führungsriege - sowie den Generalsekretär. Die Besetzung des Politbüros wird erst nach Ende des Parteitages, voraussichtlich am 23. oder 24. Oktober, bekannt gegeben.

Sorge bei Menschenrechtlern

Für Ministerpräsident Li Keqiang wird ein Nachfolger gesucht. Bei Staats- und Parteichef Xi Jinping wird erwartet, dass er sich eine dritte Amtszeit sichert. Xi hatte die Verfassung ändern lassen, damit er länger an der Macht bleiben kann. Eigentlich ist die Amtszeit des Staatschefs auf zehn Jahre begrenzt. "Die beispiellose dritte Amtszeit von Präsident Xi verheißt nichts Gutes für die Menschenrechte in China und auf der ganzen Welt", sagte Yaqiu Wang von der Organisation Human Rights Watch.

Angesichts des Personenkults um Xi und seiner Macht im Parteiapparat sehe es so aus, als wolle er für lange Zeit die Herrschaft übernehmen, sagt der Hongkonger Politikwissenschaftler Jean-Pierre Cabestan. "Vielleicht ein Leben lang."

Dritte Amtszeit für Xi gilt nach Verfassungsänderung als sicher

Xi schaffte 2018 die Begrenzung des Postens als Generalsekretär auf zwei Amtszeiten ab. Es gilt daher als nahezu sicher, dass der 69-Jährige für eine dritte Periode gewählt wird, was seine Position als Chinas mächtigster Politiker seit Mao Zedong festigen wird.

Die Auswahl der Leute, die Xi umgeben werden, werde entscheidend sein, sagt Steve Tsang, der das SOAS China Institute in London leitet. "Ich denke, Xi wird vorsichtig sein und eine klare Botschaft vermitteln, dass niemand, der in den Ständigen Ausschuss aufsteigt, sein Nachfolger beim 21. Parteitag sein wird", ist der Politologe überzeugt.

Wie in allen Systemen nach sowjetischem Vorbild hat die Partei Vorrang vor dem Staat: Xi erhält seine Macht durch sein Amt als Generalsekretär, der Nationale Volkskongress wählt ihn dann im März zum Präsidenten.

Seltener Protest in Peking

Wenige Tage vor Beginn des Parteitags gab es in China eine Protestaktion. In der Hauptstadt Peking waren für kurze Zeit Transparente von Regierungsgegnern zu sehen. Die Aktionsteilnehmer forderten unter anderem den Sturz von Präsident Xi Jinping und ein Ende der strengen Corona-Politik im Land. Behördenvertreter entfernten die Transparente allerdings rasch. Internetnutzer teilten mit, dass ihre Konten gesperrt worden seien, nachdem sie Berichte darüber teilten.

In China wächst die Unzufriedenheit bei vielen Menschen angesichts der strikten Null-Covid-Strategie und zunehmend schlechteren Lebensbedingungen. Der Deutschlandfunk berichtete in einer Hintergrundsendung darüber.

Zunehmend Konflikte mit China?

Der Trierer Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann rechnet damit, dass es zunehmend Konflikte mit China geben werde. Xi habe eine Art Sendungsbewusstsein, sagte Heilmann im Deutschlandfunk . Aus seiner Sicht müsse sich China gegen Schikanen des Westens verteidigen. Xi verfolge angesichts des geringeren Wirtschaftswachstums einen neuen Stil. Das chinesische Volk müsse Opfer bringen, Disziplin sei gefragt.

In seiner Außenpolitik richte sich China neu aus. Die Volksrepublik wolle autarker werden und investiere mehr in Schwellen- und Entwicklungsländer im globalen Süden. In Afrika, Lateinamerika oder auch in Asien sei China ein wichtiger Handelspartner. Gerade für autoritäre Länder sei China sehr attraktiv, weil das Land keine Bedingungen für mögliche Investitionen stelle, erläuterte Heilmann.

Deutsche Wirtschaft: chinesischen Markt nicht aufgeben

Vertreter der deutschen Wirtschaft sprachen sich vor dem 20. Parteitag für eine anhaltende Kooperation mit ihrem wichtigsten Handelspartner China aus. "Auch wenn vieles in den Wirtschaftsbeziehungen schwierig ist, ergibt es aus Sicht der meisten Unternehmen jedoch keinen Sinn, diesen Markt aufzugeben", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Treier. "Wichtig ist, dass wir mit China auf klare Handels- und Investitionsregeln pochen, am besten über die Welthandelsorganisation WTO."