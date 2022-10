Chinas Staats- und Parteichef Xi schwört die Delegierten auf dem Parteitag in Peking noch stärker auf seine Linie ein. (AFP / NOEL CELIS)

Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend, betonte Xi. International sieht der Parteichef "immense Risiken und Herausforderungen" sowie globale Veränderungen, wie es sie in einem Jahrhundert nicht gegeben habe.

Im Mittelpunkt des alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht von Xi Jinping und seine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit. Die Delegierten sollen auf ihrer Sitzung in der Großen Halle des Volkes auch Xis Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen.

Verärgerung über Corona-Strategie

Inhaltlich verteidigte Xi in seiner Rede die "notwendige" strikte Null-Covid-Strategie in China und lobte, diese habe enorme Errungenschaften sowohl im Kampf gegen die Pandemie als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung gebracht. Bereits im Vorfeld des Treffens hatte sich ein Sprecher der Tagung zu dem Thema geäußert. Er betonte, die Strategie habe die Infektions- und Todesrate niedrig und die Wirtschaftsentwicklung stabil gehalten.

Menschenrechte kein Thema

Menschenrechtler erwarten keine Veränderungen in der Politik gegenüber Minderheiten wie den Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die dritte Amtszeit von Präsident Xi verheiße nichts Gutes für die Menschenrechte in China und auf der ganzen Welt, sagte ein Vertreter der Organisation Human Rights Watch. Recherchen zufolge haben Chinas Behörden mehr als eine Million Uiguren und andere meist muslimische Minderheiten in Gefangenenlagern interniert. Die Vereinten Nationen prangern schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an und sehen mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

