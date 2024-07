Gipfel in Kasachstan

Die Präsidenten Xi und Putin beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. (Sergey Guneyev / Pool Sputnik Krem / Sergey Guneyev)

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, haben die beiden Staatschefs nationale Unternehmen angewiesen, sich so bald wie möglich über Lieferbedingungen für die geplante Pipeline namens "Power of Siberia 2" zu verständigen. Die Leitung soll russisches Gas nach China transportieren. Putin und Xi nahmen in der kasachischen Hauptstadt Astana am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil. Der Organisation gehören neben Russland verschiedene asiatische Staaten an.

Die Mitgliedsstaaten wollen bei sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Themen zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.