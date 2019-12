Der Vizepräsident des Weltkongresses der Uiguren, Can, hat Deutschland aufgefordert, wirtschaftliche Sanktionen gegen China zu verhängen.

Als Grund nannte Can die Repressionen gegen die muslimische Minderheit in der autonomen Provinz Xinjiang. Man wolle dort ein ganzes Volk auslöschen, sagte Can im Deutschlandfunk. Die Verleihung des Sacharow-Preises an den chinesisch-uigurischen Regierungskritiker Ilham Tohti sei ein starkes Zeichen, dass die Menschenrechtsverletzungen anerkannt würden. - Tohtis Tochter wird den Preis des Europäischen Parlaments entgegen nehmen. Der Wirtschaftswissenschaftler war 2014 wegen separatistischer Bestrebungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.