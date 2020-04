Ihre künstlerischen Profile hätten unterschiedlicher nicht sein können. Dennoch fanden der Geiger Yehudi Menuhin und der indische Sitar-Virtuose Ravi Shankar über die Musik zusammen und wurden Freunde. Anfang der 1950er Jahre hatte Menuhin in Neu-Dehli die klassische indische Musik kennengelernt - bei einem Konzert mit Ali Akbar Khan und Ravi Shankar. Damit war seine Neugier geweckt.

Menuhin lud Shankar 1966 zum Bath Music Festival ein, im Jahr darauf erschien ihr gemeinsames Album "West Meets East", das zu einem Welterfolg wurde und monatelang auf Platz eins der amerikanischen Billboard Charts stand. Noch nie hatte sich eine LP von Angel Records so schnell und erfolgreich verkauft, 1968 und 1976 folgten zwei weitere Produktionen. Sie sind Dokumente eines musikalischen Brückenschlages zwischen den Kulturen und ein Sinnbild für Weltoffenheit und Toleranz. Die Sendung erinnert an den Geburtstag von Ravi Shankar am 7. April vor 100 Jahren.

MUSIKLISTE

MUSIK: Ravi Shankar

Swara-Kakal

Yehudi Menuhin (Violine)

Ravi Shankar (Sitar)

Alla Rahka (Tabla)

Kamala Chakravarti (Tamboura)

Nodu Mullick (Tamboura)

CD 3 Take 03

Dauer: 8:45

LC 02822 Warner Classics 0190295282080 EAN 0190295282080

MUSIK: Ravi Shankar

aus: "Gandhi"

Discovery of India

Ravi Shankar (Sitar)

Sultan Khan (Saranghi)

Ashish Khan (Sarod)

Alla Rakha (Tabla)

Dauer: 2:43

LC 00316 LP RCA BL 14557

MUSIK: Ravi Shankar

Prabhati

Yehudi Menuhin (Violine)

Ravi Shankar (Sitar)

Alla Rahka (Tabla)

CD 3 Take 01

Dauer: 4:07

LC 02822 Warner Classics 0190295282080 EAN 0190295282080

MUSIK: Twighlight Mood

Yehudi Menuhin (Violine)

Ravi Shankar (Sitar)

Alla Rahka (Tabla)

Nodu Mullick (Tamboura)

Amiya Daskupta (Bass Tanpura)

CD 032 Take 08

Dauer: 10:32

LC 02822 Warner Classics 0190295282080 EAN 0190295282080

MUSIK: Raga Piloo

Yehudi Menuhin (Violine)

Ravi Shankar (Sitar)

Alla Rahka (Tabla)

Kamala Chakravarti (Tamboura)

Nodu Mullick (Tamboura)

CD 03 Take 04

Dauer: 14:40

LC 02822 Warner Classics 0190295282080 EAN 0190295282080